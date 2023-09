Comunitatea IT din Timisoara s-a reunit, saptamana trecuta, in ansamblul mixt Iulius Town, la deja traditionala petrecere Banat IT Autumn BBQ. Cel mai mare hub de business din vestul tarii a gazduit cea de-a 13-a editie a acestui moment de socializare si conectare, care a avut loc pe 13 septembrie, de Ziua Internationala a Programatorului. La eveniment au participat peste 1.200 de entuziasti, cu o energie contagioasa.Intr-o atmosfera vibranta si animata, Banat IT Autumn BBQ - Carnaval Edition ... citeste toata stirea