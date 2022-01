Peste 10.000 de abonati Colterm s-au debransat ilegal de la sistemul centralizat din Timisoara, din cauza frigului din apartamente. Anuntul consilierului Radu Toanca

TIMISOARA. Consilierul local al PSD, Radu Toanca, a prezentat situatia debransarilor ilegale de la Colterm. Numai in aceasta iarna, din pricina problemelor pe care le are compania de termoficare din Timisoara, care au dus la temperaturi scazute in apartamente si lipsa apei calde, peste 10.000 de abonati s-au debransat ilegal de la Colterm."Deransarile de la Colterm au depasit 10 000 de abonati !In afara de a se lamenta si a cersi bani de la Bucuresti, administratia Fritz a ramas incremenita ... citeste toata stirea