Expozitia "Brancusi: surse romanesti si perspective universale" deschisa in 30 septembrie la Muzeul National de Arta din Timisoara se bucura de un interes imens in randul publicului. Conform lui Alin Nica, presedintele Consiliului Judetean Timis, institutie finantatoare a evenimentului, in etapa de previzualizare a expozitiei s-au inregistrat circa 2.000 de vizitatori. Pe site-ul expozitiei exista deja peste 10.000 de rezervari sau bilete achizitionate. "Ne-a depasit asteptarile, trebuie sa ... citeste toata stirea