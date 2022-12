Peste 100 de kilograme de petarde si artificii confiscate de politisti, in Timis

Actiunea "Foc de Artificii" este organizata la nivel national, de la finalul lui noiembrie 2022 si pana in 4 ianuarie 2023. In Timis, la verificari participa politistii de la Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul IPJ Timis. Oamenii legii au inceput controalele inca din 21 noiembrie, iar pana acum au confiscat peste 100 de kilograme de materiale pirotehnice."Pana in acest moment de la inceputul derularii actiunii dispuse, la nivelul IPJ Timis au fost desfasurate 17 ... citeste toata stirea