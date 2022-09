Peste 100 de migranti, prinsi in doar 24 de ore, in timp ce incercau sa treaca ilegal din Romania in Ungaria

Politistii de frontiera de la Varsand, Nadlac, Nadlac II, judetul Arad, si Bors II, judetul Bihor, au prins, in total, 131 de migranti din diferite state, care, in ultimele 24 de ore, au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in sase automarfare incarcate cu diverse bunuri. Majoritatea persoanelor au permise de sedere valabile in Romania sau sunt solicitanti de azil in tara noastra.Potrivit unui comunicat de presa, de joi, al Politiei de Frontiera, la Punctul de Trecere a ... citeste toata stirea