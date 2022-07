Peste 1000 de refugiati din Ucraina au solicitat protectie in Timisoara sau in judetul Timis

Peste 1000 de refugiati din Ucraina au solicitat protectie temporara in Timisoara sau in judetul Timis, conform datelor Centrului Regional de Cazare si Proceduri.Asociatia LOGS asista in prezent la Casa LOGS peste 600 de refugiati oferind ajutor financiar, consiliere sociala si informare, acces la sistemul educational, asistenta medicala, cursuri de limba romana, consiliere psihologica si activitati educationale si recreative.Mai mult de jumatate dintre refugiati sunt minori impreuna cu ... citeste toata stirea