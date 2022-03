Peste 11 lei pe litru de benzina la pompe, in vestul tarii! Soferii stau la cozi uriase

Sursa foto: ebihoreanul.roPreviziunile specialistilor din ultima vreme s-au adeverit. Pretul la benzina si motorina a atins astazi valori record in judetul Bihor: 11,10 lei/litru si este posibil ca acest pret sa creasca si mai mult in urmatoarele zile.Potrivit presei locale, in cursul zilei de azi soferii au semnalat scumpiri la mai multe benzinarii din judetul Bihor, acolo unde pretul la benzina si motorina a ajuns si la 9 lei/litru.Totusi, recordul este detinut de benzinaria Mol din ... citeste toata stirea