Peste 1100 de autovehicule abandonate ridicate de pe domeniul public

Politistii locali din cadrul Compartimentului Ridicari si Eliberare Domeniu Public, care functioneaza in cadrul Serviciului Siguranta Rutiera, actioneaza permanent pentru luarea masurilor legale in ceea ce priveste autovehiculele abandonate pe raza municipiului Timisoara.Anul acesta au fost inregistrate 1461 de sesizari de la cetateni, dar si din oficiu ale politistilor locali care patruleaza in teren, sesizari care au vizat un numar de 1954 autovehicule care se aflau in diverse stadii de ... citește toată știrea