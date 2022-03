Peste 150 de amenzi pentru vehiculele de mare tonaj care circula sau stationeaza ilegal in Timisoara, in primele trei luni ale anului

Politia Locala Timisoara continua sa ia masuri cu privire la sesizarile cetatenilor legate de autovehiculele de mare tonaj care se deplaseaza sau stationeaza ilegal in oras. De la inceputul acestui an, politistii locali au dat 156 de amenzi pentru astfel de fapte."Cu privire la aceste aspecte au fost primite si sesizari de la cetateni care reclama faptul ca astfel de autovehicule se deplaseaza pe strazi precum Azaleelor, in apropierea careia se afla si un santier, dar si pe Musicescu, Calea ... citeste toata stirea