Peste 20 de tineri au fost depistati in acest an facand drifturi si turandu-si motoarele pe strazile din Timisoara. Trei, numai in ultimele zile

Numarul soferilor amendati de politistii locali, in 2022, pentru ca fac drifturi si isi tureaza motoarele pe strazile din Timisoara a ajuns la 23. In ultimele zile, alti trei tineri au fost prinsi facand acelasi lucru in parcarea Stadionului "Dan Paltinisanu". Aceasta zona este, de altfel, si cea mai populara printre amatorii de drifturi. Alte cazuri asemanatoare au fost, insa, depistate si in zonele Michelangelo, Aries, Revolutiei, Iulius Town si Albinelor."Alti trei tineri, cu varste intre ... citeste toata stirea