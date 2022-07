Peste 3 milioane de euro in infrasctructura IT de la UVVG Arad

In 25 mai 2022, Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat lansarea ghidului pentru apelul in valoare de 234 milioane Euro din fonduri P.N.R.R., pentru digitalizarea invatamantului universitar de stat si privat. In aceeasi declaratie, ministrul a precizat ca aproximativ 60 de universitati vor beneficia de aceste fonduri. Elementul de noutate este ca au putut aplica si universitatile private. Conform ghidului de implementare, se pune accent pe dezvoltarea competentelor digitale ale ... citeste toata stirea