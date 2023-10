Peste 350 de chitaristi din intreaga tara vor fi prezenti la Timisoara, in cadrul festivalului Timisoara Guitar Meeting, care va transforma orasul intr-un #GuitarFriendlyCity.In perioada 6-8 octombrie, Capitala Europeana a Culturii in 2023 va gazdui spectaculosul Concert manifest (7 octombrie), o serie de concerte Young Revolution, Show Street Dance - "Liceenii Rock&Roll", "Ora de rock"conferinte si masterclassuri de chitara.Toate evenimentele au loc sub umbrela "Timisoara Guitar Friendly ... citeste toata stirea