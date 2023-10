Angajatori de TOP Timisoara, cel mai mare si longeviv eveniment de cariera din Banat, revine in aceasta toamna cu o noua editie, in perioada 13-14 octombrie, la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara.Participantii, atat profesionisti, cat si persoane aflate la inceput de cariera, vor avea la dispozitie o larga oferta de locuri de munca si, pe deasupra, vor putea participa la conferintele IT I LOVE Tech si la o serie de workshop-uri pe diverse teme. Avand in vedere impactul pe care ... citeste toata stirea