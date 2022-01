Peste 4.000 de noi cazuri de COVID-19 in Romania, luni. In Timis, peste 300

De duminica, 9 ianuarie, pana luni, 10 ianuarie, potrivit raportarilor Grupului de Comunicare Strategica, in Romania au aparut 4.104 noi cazuri de COVID-19. Anterior, joi, vineri si sambata fusesera raportate in jur de 6.000 de cazuri zilnic. Duminica, in baza numarului relativ mic de teste efectuate sambata, au fost putin peste 4.700 de noi cazuri. Specific unei zile de weekend, duminica, din nou, au fost efectuate putine teste, in jur de 30.000. De asemenea, in ultimele 24 de ore, 16 pacienti ... citeste toata stirea