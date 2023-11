Peste 450 de oameni au primit o sansa la viata cu ajutorul sangelui donat de catre 150 de angajati ai Grupului E.ON. Acesta este bilantul celor doua campanii de donare de sange desfasurate in acest an la sediul E.ON din Targu Mures, in colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguina Mures. Prima dintre actiuni a avut loc de Ziua Donatorului de sange, pe 14 iunie, iar cea de a doua, in aceasta saptamana, pe 14 noiembrie.Mobilizarea a fost exemplara, jumatate dintre specialistii centrului de ... citeste toata stirea