Peste 500 de amenzi in trafic, in Timis, in ultimul weekend. Controale ale politistilor si la festivaluri

In weekendul 24 - 26 iunie, politistii din Timis au continuat sa aiba actiuni pe teren. In primul rand au fost organizate noi controale in trafic, unde au fost date peste 500 de amenzi, dar echipajele IPJ Timis au fost si la festivaluri, unde nu au fost insa depistate nereguli. In ceea ce priveste amenzile din trafic, cele mai multe, peste 300, au fost date pentru depasirea limitelor de viteza. Au fost depistate si 17 infractiuni, cele mai multe - noua, pentru conducere sub influenta ... citeste toata stirea