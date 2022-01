Peste 500 de copii depistati cu COVID-19 in ultimele doua zile, in judetul Timis. 24 de focare active, dintre care noua in scoli

Peste 500 de minori au fost depistati pozitiv cu COVID-19, in judetul Timis, numai in ultimele doua zile. Sunt active 24 de focare, dintre care noua in scoli si 14 in unitati medicale.Potrivit datelor de la Directia de Sanatate Publica Timis, in ultimele 24 de ore au fost depistati 236 de minori cu COVID-19, dupa ce luni alti 280 de minori au fost identificati cu COVID-19.De asemenea, sunt 24 de focare active, la nivelul judetului, trei dintre ele au fost deschise marti. Noua focare sunt in ... citeste toata stirea