Un control efectuat de inspectorii ITM Timis la partenerii UBER din Timisoara, inopinat si sincronizat, a dus la rezultate extrem de spectaculoase.Prezenta in emisiunea Bursa afacerilor de la 9TV, Ileana Mogosanu, inspector sef la ITM Timis, a dezvaluit ca, in urma acestei campanii, s-au aplicat amenzi in valoare de 3,259 milioane de lei. Motivul? Au fost depistati peste 500 de soferi care lucrau la negru."La campania pe UBER au fost rezultate foarte bune. Am verificat 299 de angajatori, am ... citeste toata stirea