Peste 52 de milioane de euro pentru modernizarea scolilor si liceelor de stat, prin Programul Regional Vest

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest - ADR Vest, Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027, a lansat in consultare publica Ghidul solicitantului de finantare pentru modernizarea scolilor si liceelor.Primariile din mediul urban si rural pot obtine fonduri europene nerambursabile de pana la 2,5 milioane de euro, individual sau in parteneriat, inclusiv cu institutii de invatamant superior de stat, prin Programului Regional Vest, pentru investitii in scoli si licee. ... citește toată știrea