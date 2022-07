Peste 600 de locuri de parcare de pe strazile din Timisoara, eliberate de autovehicule abandonate

Problema autovehiculelor abandonate pe raza municipiului Timisoara ramane una de actualitate, politistii locali actionand permanent pe aceasta linie, pentru eliberarea locurilor de parcare din cartierele municipiului. Astfel, de la inceputul acestui an au fost introduse in baza de date a Politiei Locale fie ca urmare a sesizarilor de la cetateni, fie in urma constatarilor efectuate in teren de politistii locali, un numar de 915 astfel de autovehicule. Dintre acestea, in urma verificarilor, s-a ... citeste toata stirea