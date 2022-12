Peste 6000 petarde confiscate de la un comerciant ambulant, la Timisoara

Comerciantul, un tanar de 31 de ani, a fost prins de un echipaj de jandarmi aflat in patrulare in Piata Iosefin, in ajunul Craciunului. Aborda trecatorii si incerca sa le vanda petarde, iar in bagaje avea peste 6000 de articole pirotehnice."In Ajunul Craciunului, in cadrul unei actiuni organizate pentru prevenirea si combaterea comertului ilicit cu materiale pirotehnice, jandarmii Gruparii Mobile Timisoara au depistat in zona Pietei Iosefin, un barbat de 31 de ani, care avea asupra sa, bagaje ... citeste toata stirea