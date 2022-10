Peste 650 de cersetori preluati din strada de politistii locali din Timisoara in primele 10 luni ale anului

De la inceputul anului 2023 si pana la data de 28 octombrie, politistii locali au preluat din strada, in urma unor actiuni zilnice si a sesizarilor cetatenilor, 655 de persoane care apelau la mila publica. Acestea sunt depistate in mod repetat, fiind predate catre Centrul pentru persoane fara adapost din cadrul Complexului de servicii Sfantul Francisc de pe strada Telegrafului. Nu pot fi retinute impotriva vointei lor, astfel ca cele mai multe aleg sa se intoarca in strada."De la inceputul ... citeste toata stirea