Directia de Sanatate Publica Timis atentioneaza ca, in intervalul 4-10 iulie 2022, numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 7 zile a crescut la 658.Dintre acestea persoane cu varsta sub 18 ani sunt 44. Numar de teste a fost de 3.707 din care 2.465 teste rapide.Numarul de ... citeste toata stirea