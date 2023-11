Peste 80 de perchezitii au loc in Bucuresti si in patru judete la grupari specializate in santaj, proxenestism, spalare de bani. Acestea sunt acuzate ca transportau din Tarile de Jos in Romania bani obtinuti din infractiuni informatice sau ca exploatau sexual femei vulnerabile, obligandu-le sa se prostitueze sau sa danseze striptease intr-un club din Capitala.Reprezentantii DIICOT au anuntat printr-un comunicat de presa, ca procurorii si politistii au facut joi, 84 de perchezitii in Bucuresti ... citeste toata stirea