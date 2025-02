Peste 800 de copii din Timis au invatat cum sa evite pericolele internetului

Conform Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane, 53% dintre victimele traficului de persoane referite catre Centrul Regional Timisoara sunt minori recrutati sau exploatati online. In paralel, un studiu Google recent arata ca varsta medie la care copiii primesc primul smartphone este de 8 ani, aproape jumatate dintre parinti oferind acest dispozitiv intre 5 si 8 ani, iar retelele sociale devin populare dupa 9 ani, in special in randul adolescentilor. Cele mai utilizate aplicatii sunt ... citește toată știrea