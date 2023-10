In luna octombrie, Timisoara este si Capitala Mondiala a Caricaturii de Presa si a Artei Vizuale Satirice. Cele mai insemnate opere de arta vizuala satirica din lume, din ultimul deceniu, semnate de artisti vizuali caricaturisti de pe cele 6 continente, vor putea fi admirate in cadrul unui salon international tematic, care va avea loc in Iulius Town. Caricaturisti nationali si internationali vor realiza caricaturi gratis pentru participanti, iar copiii vor invata sa deseneze Caricaturi - ... citeste toata stirea