Primaria Municipiului Timisoara a incheiat un contract pentru automatizarea macazurilor de la intersectia dintre Calea Stan Vidrighin si Bulevardul 1 Decembrie 1918. Investitia de reabilitare a Caii Stan Vidrighin - inceputa in aprilie 2022, cu termen de finalizare de 30 de luni - avanseaza, iar liniile de tramvai sunt aproape finalizate. In acest sens, administratia locala achizitioneaza echipamentele speciale pentru a finaliza infrastructura pentru tramvaie, sistemul de operare anacronic in ... citeste toata stirea