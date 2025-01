Peste doua milioane de euro pentru dezvoltarea regiunii "Esara Fagetului"

Grupul de Actiune Locala "Esara Fagetului" continua sa se implice in dezvoltarea regiunii prin programul LEADER, care reprezinta o abordare ce ofera noi oportunitati de dezvoltare rurala punand bazele identificarii nevoilor locale, intaririi capacitatii de dezvoltare si implementarii strategiilor locale de dezvoltare in vederea conservarii patrimoniului rural si cultural, dezvoltarii mediului economic si imbunatatirii abilitatilor organizatorice ale comunitatilor locale.Pe anul in curs, GAL ... citește toată știrea