Este o problema majora de sanatate publica, afectand mii de oameni in fiecare an. Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, peste 2,8 milioane de decese ale copiilor sub 5 ani sunt cauzate anual de aceasta boala. Este a opta cauza de deces la nivel mondial. Este vorba despre pneumonie, o forma de infectie respiratorie acuta care este provocata cel mai frecvent de bacterii sau virusuri si, mai rar, de fungi, dar care poate fi prevenita.Este o boala grava, ce poate afecta oameni de orice ... citeste toata stirea