Peste Pirahna, gasit in Crisul Repede. Garda de Mediu incerca sa afle cum a ajuns pestele exotic in centrul Oradei

Doi oradeni au gasit un exemplar de Piranha cu burta rosie, specie de peste agresiva, originara din America de Sud, in centrul Oradei, in apa Crisului Repede, scrie e-Bihoreanul.Seful Garzii de Mediu Bihor, Sever Serbanescu, a confirmat descoperirea si a alertat si alte institutii, pentru declansarea unei anchete care sa conduca la identificarea persoanei care a aruncat pestele in Cris."Trebuie sa verificam daca mai sunt si alti Piranha in Cris si nu cumva sa fie si in Peta. In Cris, la ... citeste toata stirea