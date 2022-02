Pestera Romanesti, adapost de razboi. Alte locatii din Timis unde va puteti refugia in caz de dezastru sau bombardamente

Timisenii au la dispozitie 147 de adaposturi de protectie civila, conform datelor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta. Timisoara are cele mai multe astfel de obiective (110), urmata de Lugoj (12), Sannicolau Mare (9), Buzias (6), Deta (4), Faget (3), Ciacova (2) si Sinersig (1).Adaposturile sunt, in cea mai mare parte, subsoluri de blocuri, dar si sedii ale institutiilor publice si ale unor companii private. De mentionat este ca cei care locuiesc in Faget au la dispozitie si un ... citeste toata stirea