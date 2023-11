A fost mare distractie la Jimbolia in acest sfarsit de saptamana. Chiar daca vremea nu a fost dintre cele mai favorabile, lumea a tinut sa ia parte la o sarbatoare care se vrea a intra in traditia orasului. S-a cantat, s-a dansat si s-a petrecut pe cinste, intr-o atmosfera asa cum le place banatenilor.Este vorba de Festivalul Toamnei de la Jimbolia, in organizarea Primariei Jimbolia si a Asociatiei Culturale Pordampi Timisoara. Au cantat: Diana Selagea, Dan ... citeste toata stirea