Petreceri cu muzica tare in miez de noapte, la Timisoara. Unde au gasit boxele date la maxim, politistii locali au rupt amenzi. Video

TIMISOARA. Politistii locali din Timisoara au amendat petrecaretii care s-au distrat si au ascultat muzica la volum ridicat, in miez de noapte, chiar in mijlocul saptamanii, deranjand, astfel, locatarii.In noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei 01.00, politistii locali au fost chemati in zona Steaua din Timisoara de locatarii unor blocuri care nu se puteau odihni din cauza unei petreceri cu muzica data tare.Organizatorul petrecerii a fost imediat identificat de politistii locali si a ... citeste toata stirea