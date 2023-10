Indragitul interpret de muzica populara banateana Petrica Moise, decedat in 2 octombrie 2021, la varsta de 74 de ani, nu a fost dat uitarii in localitatea natala. Duminica, 1 octombrie, la Casa Nationala din Chisoda, satul regretatului artist, a avut loc dezvelirea bustului realizat de artistul timisorean Aurelian Scorobete. "Sunt profund recunoscator ca mi s-a oferit oportunitatea de a realiza aceasta lucrare si de a contribui in acest fel la pastrarea memoriei valorilor banatene", a spus ... citeste toata stirea