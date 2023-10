La Casa Bredicenilor din Lugoj va fi inaugurata, in aceasta saptamana, "Pianina bucuriei". Instrumentul a ajuns la Lugoj in cadrul unui proiect cultural initiat de catre Asociatia Bulgarilor Catolici din Germania si derulat in parteneriat cu Clubul Rotary Timisoara."Pianina bucuriei e pentru cei care nu au acces la un pian, dar doresc sa cante si sa se exprime artistic fara emotii si inibitii. Deocamdata, pianina este amplasata in incinta Casei Bredicenilor, dar la primavara dorim sa gasim o ... citeste toata stirea