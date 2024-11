Piata 700 ramane de izbeliste? FOTO

Unul dintre motivele de mandrie ale administratiei timisorene a fost, in acest an, interventia asupra pietelor orasului, criticate de multa vreme ca fiind ramase in lumea a treia. E laudabil sa ai bunavointa, dar un adaos de pricepere nu strica.Piata 700, de exemplu, dupa ce au plecat buldozerele si s-a curatat locul vechilor gherete dinspre piata de flori, arata jalnic. E tare mica si seamana cu Piata Doina, ceea ce nu-i de mirare, pentru ca au avut acelasi proiectant, o firma din Negresti ... citește toată știrea