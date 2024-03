Piata din Timisoara cu produse de la producatori, care e putin cunoscuta

In Timisoara exista o piata cu produse exclusiv de la producatori, dar care este prea putin cunoscuta. Locatia este curata, cocheta si aranjata, cu casute unde se practica un comert civilizat, iar produsele sunt la preturi accesibile.Sunt in total 16 casute, pentru care comerciantii, in exclusivitate producatori, platesc 300 lei pe luna. Piata este deschisa doar in zilele de vineri, sambata si duminica si se afla in curtea fostei facultati de agronomie din Calea Aradului, actualmente ... citește toată știrea