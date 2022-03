TIMISOARA. Actiune a jandamilor de la Gruparea Mobila in Piata Iosefin din Timisoara.In urma unor informatii, oamenii legii au descins in 'raiul' contrabandistilor de tigari care tocmai refacusera stocurile de tigariLa scurt timp au depistat trei indivizi, unul de 29 de ani si alti doi de 64 fiecare, ce aveau ascunse in portbagajul unei masini parcata in apropierea pietei 250 de pachete de tigari, toate ... citeste toata stirea