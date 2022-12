Piata pe Roti va fi lansata oficial, vineri, in Piata Traian Timisoara

Vineri 9 decembrie, la ora 9.00, are loc debutul oficial al unui nou concept de piata volanta in Piata Traian, intitulat Piata pe Roti, care va avea loc in fiecare vineri.Piata pe Roti va aduce laolalta producatori locali cu produse de cea mai inalta calitate, realizate dupa metode ecologice si sustenabile. Incepand cu 9 decembrie si apoi, in fiecare vineri, acestia vor poposi cu rulotele specializate in Piata Traian si vor comercializa preparate ... citeste toata stirea