Asociatia My Banat si Primaria Orasului Jimbolia, in colaborare cu Asociatiile RE Cult, Colt de Banat si Atelier Terrapia, organizeaza vineri, 28 iulie 2023, primul eveniment de promovare a patrimoniului cultural local creat in jurul specificului natural al vestului tarii.Picnic in Pusta la Jimbolia - alaturi de Picnic in Pusta la Otelec - sarbatoresc frumusetea naturii si diversitatea culturala a campiilor Banatului si celebreaza oamenii, traditiile si viata de zi cu zi a acestora.