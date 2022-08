Pictura murala uriasa pe zidul Caminului 15, de Ziua Nationala a Ucrainei

Cu ocazia Zilei Nationale a Ucrainei, in 24 august, la Timisoara vor avea loc o serie de evenimente de solidaritate cu refugiatii ucrainenii.Pe un perete al Caminului 15 al Universitatii de Vest din Timisoara, artistul timisorean Andrei Dragan (cunoscut sub numele de Lux) lucreaza la pictura murala "Stand With Ukraine", care are ca tema prietenia romano-ucraineana in contextul situatiei provocata de razboi."Nu am vrut sa ma axez foarte mult pe zona de conflict sau de razboi propriu-zis, am ... citeste toata stirea