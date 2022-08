Pictura murala uriasa pe zidul palatului Weiss din Timisoara. Promo pentru Codru Festival

Pe calcanul palatului Weiss din Piata Victoriei a fost realizata o pictura murala uriasa pentru promovarea festivalului Codru, care se va desfasura in perioada 25-28 august 2022, in Padurea Bistra de langa Timisoara." este proiectul mural prin care ne dorim sa invigoram un perete din inima orasului, printr-o pictura insufletita de catre cunoscutul artist Flaviu Roua. Personajul feminin, desprins din frunzisul copacilor, invaluit de cantecul pasarilor si edificat, in acelasi ... citeste toata stirea