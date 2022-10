Piese de muzeu! Meridian 22 caseaza doua utilaje vechi, nefolosite in ultima vreme

Doua mijloace fixe aflate in prezent in patrimoniul municipiului Lugoj vor fi scoase din functiune, casate si apoi valorificate.Este vorba despre o centrala termica Piatra Neamt, in valoare de 480.033 lei si un autovehicul pentru pompieri Magirus Deutz, in valoare de 11.464,08 lei.Autospeciala de pompieri, cu capacitate de 7-8.000 de litri, a fost adusa din orasul infratit german Jena dupa 1990, fiind fabricata in jurul anilor 1987-89. La ora sosirii sale, autospeciala era in perfecta stare ... citeste toata stirea