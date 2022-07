Piete SA amendata din nou pentru mizeria din Piata Badea Cartan. Amenzi si in Piata 700

Controlul s-a desfasurat vineri, inopinat, in cele doua piete din oras. Oamenii legii au controlat modul in care se desfasoara comertul, daca este facuta curatenie, dar si daca soferii parcheaza regulamentar in zona celor doua piete. Politistii au verificat 21 de comercianti si 32 de societati comerciale."Au fost aplicate in total un numar de 65 de sanctiuni contraventionale in valoare de 26.515 lei. Cele mai multe dintre acestea au fost pentru neafisare preturi la produse, neafisare date de ... citeste toata stirea