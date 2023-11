Accident mortal de circulatie, joi diminieata, in Arad, in Micalaca in zona statiei de tramvai de la Universitatea Aurel Vlaicu.Victima se pare ca este un barbat in varsta de 39 de ani din judetul Suceava."La data de 9 noiembrie a.c., in jurul orei 06.20, politistii Biroului Rutier au fost sesizati despre un eveniment rutier.Din primele cercetari a reiesit ca, un barbat de 32 de ani, din Arad, in timp ce conducea o autoutilitara pe ... citeste toata stirea