'Piloti' de BMW amendati dupa ce au facut drifturi langa stadion la Timisoara. Le-a parut rau ca... au fost prinsi de politisti

TIMISOARA. Doi tineri au fost amendati de politistii locali la Timisoara, dupa ce au fost prinsi in timp ce faceau drifturi in parcarea din apropierea stadionului Dan Paltinisanu.Cei doi au venit cu BMW-urile in miez de noapte si au inceput sa tureze motoarele si sa faca drifturi.Timisorenii care locuiesc in zona au sunat la politia locala, iar un echipaj a ajuns rapid la fata locului. Ambii soferi, unul din Bobda si altul din Bucovat, au fost amendati cu cate 800 de lei."Unul dintre tineri, ... citeste toata stirea