Pilotul de curse austriac, lasat fara permis dupa ce a fost prins cu 230 de km/h, pe A1, a pierdut procesul cu Politia Romana

Un pilot austriac a fost lasat fara permis si amendat de politistul Valer Kovacs dupa ce a fost prins cu o viteza de 230 de km/h, pe autostrada A1, in judetul Timis. Nemultumit de sanctiunile primite, acesta a dat in judecata Politia Romana.Totul s-a petrecut in vara acestui an, iar la momentul respectiv, Politia Romana anunta pe pagina de Facebook a institutiei ca un austriac care circula cu un Ferrari pe autostrada A1, sensul de mers Lugoj - Deva, a fost ... citeste toata stirea