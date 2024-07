Pisica schingiuita de trei tineri, la Resita. Politistii au deschis o ancheta dupa ce au vazut imagini pe retelele de socializare

O pisica din preajma unui bloc de locuinte din Resita, hranita ocazional de locatari, a fost schingiuita de trei tineri, pe motiv ca i-a zgariat. Imaginile au aparut pe retelele de socializare, iar politistii s-au sesizat si fac cercetari in acest caz, scrie news.ro."In urma vizualizarii unor imagini postate in mediul online in care apar 3 tineri care maltrateaza o pisica, politisti de la Biroul pentru Protectia Animalelor s-au sesizat din oficiu privind savarsiriea infractiunii de ... citește toată știrea