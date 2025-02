Pisicile strazii - la altii muma, la Timisoara ciuma. Amenda de 1.000 de lei de la Politia Locala pentru o octogenara

Lupta Politiei Locale impotriva iubitorilor de feline comunitare (le putem spune asa, din moment ce cainii vagabonzi sunt denumiti "comunitari", nu?) continua in zona Dacia din Timisoara.Recent, o doamna in varsta de 80 de ani s-a ales cu o amenda de 1.000 de lei din cauza ca "a ocupat spatiul verde din spatele imobilului cu o constructie provizorie (adapost pentru pisicile strazii), spatiul ocupat fiind de 1 mp". Procesul-verbal a fost intocmit in lipsa, marea contraventie fiind raportata la ... citește toată știrea