Asteptarea a luat sfarsit! Modernizarea pistei de atletism de la Stadionului Municipal Lugoj, promisa in aceasta vara de Clubul Sportiv Municipal Lugoj, a intrat, in sfarsit, pe fagasul normalitatii.Luni, 19 septembrie, au debutat lucrarile de asfaltarea a pistei din jurul terenului principal, conturul avand lungimea de 400 de m si latimea de 7 m.Peste stratul de asfalt urmeaza sa se toarne, in ultima faza a lucrarilor, ... citeste toata stirea